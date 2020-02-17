Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

"Мы рассмотрим в первом чтении законопроект о внесении изменений в 7 статью федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании", внесенный Вячеславом Викторовичем Володиным, Сергеем Ивановичем Неверовым и мною. Речь идет о восстановлении индексации пенсий для приемных родителей и опекунов, являющихся пенсионерами, получающими денежные выплаты за усыновленных детей", - сказал Исаев по итогам заседания президиума фракции.