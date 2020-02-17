Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий опекунов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная Дума планирует во вторник рассмотреть в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Мы рассмотрим в первом чтении законопроект о внесении изменений в 7 статью федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании", внесенный Вячеславом Викторовичем Володиным, Сергеем Ивановичем Неверовым и мною. Речь идет о восстановлении индексации пенсий для приемных родителей и опекунов, являющихся пенсионерами, получающими денежные выплаты за усыновленных детей", - сказал Исаев по итогам заседания президиума фракции.
Как заявлял ранее Неверов, проект "подготовлен депутатами совместно с Минтрудом по поручению президента России Владимира Путина".
Законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов, уточнял ранее Неверов.