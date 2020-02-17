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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T14:09+0300
https://ria.ru/20200217/1564872899.html
Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе
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РИА Новости

Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе

14:09 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. Военные России и Турции находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийском Идлибе, между ними есть полное понимание, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Военные представители и РФ, и Турции, которые находятся на земле в Сирии в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой рассматривают изменения в обстановке. У них есть, как мы слышали от наших военных, от турецких военных, полное понимание между собой. Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции", - заявил министр по итогам Мюнхенской конференции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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