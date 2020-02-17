Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе

"Военные представители и РФ, и Турции, которые находятся на земле в Сирии в районе Идлиба, в постоянном контакте между собой рассматривают изменения в обстановке. У них есть, как мы слышали от наших военных, от турецких военных, полное понимание между собой. Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции", - заявил министр по итогам Мюнхенской конференции.