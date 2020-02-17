Сирийская армия сбила беспилотник в районе нефтезавода в Хомсе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сирийская армия сбила в понедельник беспилотник в районе нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс на западе страны, сообщает гостелевидение САР.
Ранее в воскресенье сообщалось, что армия САР сбила пять беспилотников, пытавшихся атаковать нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.
"Подразделения сирийской арабской армии сбили беспилотник в районе нефтеперерабатывающего завода в Хомсе", - сообщает телеканал Al-Ikhbariya.
Боевики регулярно совершают атаки на НПЗ в Хомсе и другие объекты энергетической инфраструктуры в одноименной провинции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.