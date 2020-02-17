Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T14:00+0300
https://ria.ru/20200217/1564872600.html
Сирийская армия сбила беспилотник в районе нефтезавода в Хомсе
https://cdn21.img.ria.ru/images/152465/24/1524652464_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fdf11cab7f92833e4d82a65a57ee8557.jpg
РИА Новости

Сирийская армия сбила беспилотник в районе нефтезавода в Хомсе

14:00 17.02.2020
1404
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХомс, Сирия
Хомс, Сирия
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Хомс, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сирийская армия сбила в понедельник беспилотник в районе нефтеперерабатывающего завода в провинции Хомс на западе страны, сообщает гостелевидение САР.
Ранее в воскресенье сообщалось, что армия САР сбила пять беспилотников, пытавшихся атаковать нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Вчера, 12:46Война в Сирии
Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ

"Подразделения сирийской арабской армии сбили беспилотник в районе нефтеперерабатывающего завода в Хомсе", - сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

Боевики регулярно совершают атаки на НПЗ в Хомсе и другие объекты энергетической инфраструктуры в одноименной провинции.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 10:15
Трамп выступил против поддержки Россией армии Сирии в Идлибе
2600000
Обсудить 0
Война в СирииХомс (мухафаза)ИракСирияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ
Сирийская провинция Алеппо
В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Полицейские в Нью-Йорке
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров рассказал о встрече с Помпео в Мюнхене
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
Боевая машина пехоты в Сирии
В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Идлибу
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
Лента новостейМолния