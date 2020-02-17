МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.

"Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", — говорится в сообщении министерства.

"Российские дипломаты, разумеется, прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину. Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что, несмотря на многочисленные призывы Москвы к нормализации взаимодействия на основе двустороннего договора с США о взаимной правовой помощи по уголовным делам, американские правоохранительные органы активно продолжают аресты россиян по всему миру. По данным МИД России, с 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина, из них шесть в 2019 году.

Уже в руках американских властей россияне нередко сталкиваются с предвзятым отношением и правовым произволом, подвергаются психологическому давлению, находятся в невыносимых условиях содержания, отмечает МИД России.

Усугубляет ситуацию то, что после закрытия властями США генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле полностью было свернуто консульское присутствие России на Западном побережье США.