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МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

13:56 17.02.2020 (обновлено: 17:44 17.02.2020)
15049
© AFP 2020 / Getty Images/Eduardo Munoz AlvarezПолицейские в Нью-Йорке
Полицейские в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Getty Images/Eduardo Munoz Alvarez
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.

"Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", — говорится в сообщении министерства.

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"Российские дипломаты, разумеется, прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину. Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Прежде всего это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче", — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве отметили, что, несмотря на многочисленные призывы Москвы к нормализации взаимодействия на основе двустороннего договора с США о взаимной правовой помощи по уголовным делам, американские правоохранительные органы активно продолжают аресты россиян по всему миру. По данным МИД России, с 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина, из них шесть в 2019 году.
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Уже в руках американских властей россияне нередко сталкиваются с предвзятым отношением и правовым произволом, подвергаются психологическому давлению, находятся в невыносимых условиях содержания, отмечает МИД России.
Усугубляет ситуацию то, что после закрытия властями США генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле полностью было свернуто консульское присутствие России на Западном побережье США.

"Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам", — говорится в сообщении ведомства.

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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Российскому руководству наплевать на своих граждан, у них же все богатства храниться там. А так бы на одного арестованного россиянина, арестовали бы пару американосов и все проблемы были бы решены. Ато млеют и никаких конкретных дел.
17 февраля, 15:40
Mejn
54000047
Нарушение прав граждан России за рубежом - следствие беззубой политики российских властей в этом направлении. Констатировать (и предупреждать), а не реагировать со всей строгостью и беспощадностью - признак слабости\беззубости. Вот выкинуть, в ответ, посла страны за "арест и выдачу" наших граждан, это будет действенно. А заодно и американских дипломатов, за "запросы на арест и выдачу". А так .. озабочиваться можно столетиями
17 февраля, 14:57
Игорь Гольцев
59010020
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