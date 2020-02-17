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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-17T13:55+0300
https://ria.ru/20200217/1564872423.html
В Китае разработан экспресс-метод диагностики на наличие COVID-2019
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РИА Новости

В Китае разработан экспресс-метод диагностики на наличие COVID-2019

13:55 17.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 17 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По сообщению Нанькайского университета КНР, команда исследователей университета совместно с экспертами других университетов и компаний, специализирующихся в сфере биомедицины, разработали новый метод экспресс-диагностики на наличие нового коронавируса.
Предварительные клинические испытания показали, что по сравнению с уже имеющимися способами тестирования, новый метод более прост, эффективен и точен, он позволяет получить результаты анализов крови пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и контактировавших с больными в течение всего 15 минут.
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Россия-Китай: ГлавноеРаспространение нового коронавирусаКитай
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