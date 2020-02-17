В Китае разработан экспресс-метод диагностики на наличие COVID-2019

МОСКВА, 17 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". По сообщению Нанькайского университета КНР, команда исследователей университета совместно с экспертами других университетов и компаний, специализирующихся в сфере биомедицины, разработали новый метод экспресс-диагностики на наличие нового коронавируса.
Предварительные клинические испытания показали, что по сравнению с уже имеющимися способами тестирования, новый метод более прост, эффективен и точен, он позволяет получить результаты анализов крови пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и контактировавших с больными в течение всего 15 минут.