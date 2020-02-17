В Китае разработан экспресс-метод диагностики на наличие COVID-2019

Предварительные клинические испытания показали, что по сравнению с уже имеющимися способами тестирования, новый метод более прост, эффективен и точен, он позволяет получить результаты анализов крови пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и контактировавших с больными в течение всего 15 минут.