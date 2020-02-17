Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T13:54+0300
https://ria.ru/20200217/1564872398.html
В Подмосковье сотрудника угрозыска заподозрили в сбыте наркотиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_4cef930c87bc2003db39b3670ac4948f.jpg
РИА Новости

В Подмосковье сотрудника угрозыска заподозрили в сбыте наркотиков

13:54 17.02.2020
2389
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области арестовал на 10 суток старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска по Наро-Фоминску Вадима Буркова, а также Сергея Дулова по подозрению в распространению наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Бурков арестован до 23 февраля по подозрению в совершении преступления по пункту "г" части 4 статьи 228 УК РФ. Если за это время будет предъявлено обвинение, то арест продлится до 13 апреля", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что аналогичное решение суд вынес в отношении гражданина Сергея Дулова. По ее словам, их подозревают в создании так называемой "закладки" с наркотиками.
Как сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт, предположительно, амфетамина.
По информации пресс-службы, по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен и привлечен к ответственности. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут и его непосредственных руководителей, добавила Петрова.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
4 февраля, 12:46
В Чебоксарах полицейского обвинили в попытке продажи наркотиков
171160
Обсудить 1
Московская область (Подмосковье)Наро-ФоминскПроисшествия
Рекомендуем
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Рабочий в терминале компании Газпромнефть
Комитет ГД не поддержал распределение сверхдоходов от нефти гражданам
БРМ-3К с 57-миллиметровым боевым модулем АУ-220М Байкал
"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Президент Сирии Башар Асад
Сирийская армия продолжит освобождение Алеппо и Идлиба, заявил Асад
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Конституция РФ
В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
Лента новостейМолния