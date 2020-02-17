В Подмосковье сотрудника угрозыска заподозрили в сбыте наркотиков

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Московской области арестовал на 10 суток старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска по Наро-Фоминску Вадима Буркова, а также Сергея Дулова по подозрению в распространению наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Бурков арестован до 23 февраля по подозрению в совершении преступления по пункту "г" части 4 статьи 228 УК РФ. Если за это время будет предъявлено обвинение, то арест продлится до 13 апреля", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что аналогичное решение суд вынес в отношении гражданина Сергея Дулова. По ее словам, их подозревают в создании так называемой "закладки" с наркотиками.
Как сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт, предположительно, амфетамина.
По информации пресс-службы, по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен и привлечен к ответственности. К строгой дисциплинарной ответственности привлекут и его непосредственных руководителей, добавила Петрова.
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