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В Москве похоронили разведчика Ботяна с воинскими почестями
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РИА Новости

В Москве похоронили разведчика Ботяна с воинскими почестями

13:54 17.02.2020
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© Фото : Пресс-бюро СВР РоссииГерой России, разведчик Алексей Ботян
Герой России, разведчик Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро СВР России
Герой России, разведчик Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Великого отечественного разведчика, Героя России Алексея Ботяна, руководившего операцией по спасению польского Кракова в январе 1945 года, похоронили в понедельник в Москве с воинскими почестями, передает корреспондент РИА Новости.
Ботян скончался 13 февраля на 104-м году жизни.
Под звуки государственного гимна России разведчика похоронили на алее Героев Троекуровского кладбища. Почетный караул произвел залпы траурного салюта из карабинов.
Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях, которые в 1920-х годах прошлого века поляки считали своими. После окончания школы Ботян был призван в польскую армию.
В битву с фашизмом Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчёта. Свой боевой счёт открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довел их число до трех. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой служил Ботян, сдалась Красной Армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.
Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Ботян
13 февраля, 18:53
Ветеран спецназа: безопасность России строится на таких, как Ботян
С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе советского спецназа - ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошёл подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.
В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.
В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из почти 30 человек Ботян совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Группа Ботяна устраивала диверсии на железных дорогах, пуская под откосы вражеские составы. Благодаря не только свободному владению польским языком и знанию культуры местного населения, но и своим прекрасным организаторским способностям Ботян сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайовой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими.
Портрет Героя России Алексея Ботяна кисти Александра Шилова
13 февраля, 18:03
Шилов рассказал, как написанный им портрет Ботяна поразил разведчиков
В частности, группой Ботяна была проведена дерзкая операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские патриоты, захвачено большое количество оружия и снаряжения. Тот бой в Илже считается первым совместным боем советских и польских партизан и их первой общей победой.
В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так называли Ботяна в Польше местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. К тому времени группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России. А еще в 1960-х годах Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению Кракова.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
Герой России, разведчик Алексей Ботян
13 февраля, 19:56
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Умер разведчик Алексей БотянАлексей БотянМосковская область (Подмосковье)БелоруссияУкраинаОбщество
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