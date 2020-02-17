Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии

МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. США сейчас активно создают предпосылки для развертывания своих ракет средней и меньшей дальности в Европе, Азии и на островах в Тихом океане, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить. Но для того, чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации с участием, конечно же, Соединенных Штатов, которые, разрушив договор, сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих некогда запрещенных вооружений и в Европе, да и собственно в Азии. Они этого не скрывают, упоминается Япония, Корея, упоминаются и острова в Тихом океане", - сказал Лавров по итогам Мюнхенской конференции.
Договор РСМД прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.