Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии

"Мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить. Но для того, чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации с участием, конечно же, Соединенных Штатов, которые, разрушив договор, сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих некогда запрещенных вооружений и в Европе, да и собственно в Азии. Они этого не скрывают, упоминается Япония, Корея, упоминаются и острова в Тихом океане", - сказал Лавров по итогам Мюнхенской конференции.