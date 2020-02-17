Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T13:50+0300
https://ria.ru/20200217/1564872112.html
Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564871849_0:314:3064:2038_1036x0_80_0_0_7f8291cc75382cd6cd0bf1ef66b39a20.jpg
РИА Новости

Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии

13:50 17.02.2020
475
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
МЮНХЕН, 17 фев - РИА Новости. США сейчас активно создают предпосылки для развертывания своих ракет средней и меньшей дальности в Европе, Азии и на островах в Тихом океане, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы с французами, конечно, будем на эти темы говорить. Но для того, чтобы договариваться о конкретных решениях, нужны многосторонние переговоры, многосторонние консультации с участием, конечно же, Соединенных Штатов, которые, разрушив договор, сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих некогда запрещенных вооружений и в Европе, да и собственно в Азии. Они этого не скрывают, упоминается Япония, Корея, упоминаются и острова в Тихом океане", - сказал Лавров по итогам Мюнхенской конференции.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 03:39
В НАТО заявили, что ведут с Россией диалог по контролю над оружием
Договор РСМД прекратил действие 2 августа. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
711051
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинЕвропаАзияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров рассказал о встрече с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"
Полицейские в Нью-Йорке
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров надеется, что идеи Макрона "проникнут в голову НАТО"
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: военные России и Турции контактируют по ситуации в Идлибе
Хомс, Сирия
Сирийская армия сбила беспилотник в районе нефтезавода в Хомсе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
Иран поддержал предложенный Россией механизм коллективной безопасности
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
В МИД назвали ситуацию на Ближнем Востоке взрывоопасной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
Лента новостейМолния