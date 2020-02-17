В ЛНР рассказали о поиске пропавших без вести

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика разыскивает порядка 60 человек на подконтрольной Киеву территории, заявила в понедельник на брифинге представитель республики в подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.
Очередной раунд переговоров по Донбассу прошел в 12 февраля в Минске. На заседании стороны конфликта обменялись информацией о пленных, а также обсудили механизм поиска пропавших без вести.
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"В районе 60 человек, тех людей, которых мы разыскиваем… и гражданские в этом списке есть, и военные есть. У нас есть в этом списке люди, которых мы разыскиваем с 2014 года", - рассказала Кобцева, отметив, что более чем о половине разыскиваемых имеются факты, подтверждающие их задержания.
Она уточнила, что до обмена удерживаемыми лицами, который состоялся в декабре 2019 года, "Украина не изъявила готовность" отдать ЛНР порядка 20 человек, которые, по данным республики, находятся на подконтрольной Киеву территории. По словам Кобцевой, сейчас число людей, разыскиваемых республикой, возросло.
"Поступают еще заявления от граждан, как с нашей территории, так и с той территории (подконтрольной Киеву - ред.) о том, что были задержаны люди… Т.е. преследования людей за их политические убеждения продолжаются, и поэтому количество людей, которых мы на сегодняшний день разыскиваем, возросло в разы", - пояснила представитель ЛНР.
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Она уточнила, что о задержании некоторых лиц, разыскиваемых ЛНР, сообщали украинские СМИ, но подтверждения от официального Киева об этом не поступало.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.