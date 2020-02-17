В Сети появился трейлер сериала "Охотники" с Аль Пачино

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На YouTube канале сервиса Amazon Prime Video выложили трейлер сериала "Охотники" в Аль Пачино в главной роли.

Знаменитый актер сыграл Мейера Оффермана, лидера группы мстителей, которые в США в 70-х годах охотятся на бывших нацистов, сбежавших туда после войны, чтобы создать Четвертый рейх.