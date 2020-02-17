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В Сети появился трейлер сериала "Охотники" с Аль Пачино
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РИА Новости

В Сети появился трейлер сериала "Охотники" с Аль Пачино

17:36 17.02.2020
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На YouTube канале сервиса Amazon Prime Video выложили трейлер сериала "Охотники" в Аль Пачино в главной роли.
Знаменитый актер сыграл Мейера Оффермана, лидера группы мстителей, которые в США в 70-х годах охотятся на бывших нацистов, сбежавших туда после войны, чтобы создать Четвертый рейх.
Помимо Аль Пачино в проекте приняли участие Грег Остин, Джеррика Хинтон, Джош Рэднор, Логан Лерман, Дилан Бейкер, Кейт Малвани, Лена Олин, Сол Рубинек.
Режиссер пилотной серии — Альфонсо Гомес-Рехон ("Я, Эрл и умирающая девушка").
Первый эпизода "Охотников" покажут 21 февраля 2020 года.
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