ФАС отсрочила предоставление данных по рекламе "Арбидола"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Производитель "Арбидола" запросил у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отсрочку для предоставления разъяснений по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, теперь ведомство ждет ответа до конца текущей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Производитель лекарственного препарата "Арбидол", компания "Отисифарм", направила в ФАС России письмо с просьбой о продлении срока предоставления информации по запросу службы. Ведомство продлило компании срок предоставления ответа до конца текущей недели", - сообщили в ФАС.
Как отметили в ведомстве, в случае непредоставления информации в указанный срок предусмотрена административная ответственность.
В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.
Согласно инструкции препарата, он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, "утверждение, что препарат может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки".
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