ФАС отсрочила предоставление данных по рекламе "Арбидола"

"Производитель лекарственного препарата "Арбидол", компания "Отисифарм", направила в ФАС России письмо с просьбой о продлении срока предоставления информации по запросу службы. Ведомство продлило компании срок предоставления ответа до конца текущей недели", - сообщили в ФАС.

Как отметили в ведомстве, в случае непредоставления информации в указанный срок предусмотрена административная ответственность.

В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.

Согласно инструкции препарата, он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, "утверждение, что препарат может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки".