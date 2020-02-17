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ФАС отсрочила предоставление данных по рекламе "Арбидола"
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РИА Новости

ФАС отсрочила предоставление данных по рекламе "Арбидола"

13:46 17.02.2020 (обновлено: 13:57 17.02.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
© РИА Новости / Денис Абрамов
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Производитель "Арбидола" запросил у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отсрочку для предоставления разъяснений по рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса, теперь ведомство ждет ответа до конца текущей недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Производитель лекарственного препарата "Арбидол", компания "Отисифарм", направила в ФАС России письмо с просьбой о продлении срока предоставления информации по запросу службы. Ведомство продлило компании срок предоставления ответа до конца текущей недели", - сообщили в ФАС.
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Как отметили в ведомстве, в случае непредоставления информации в указанный срок предусмотрена административная ответственность.
В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса.
Согласно инструкции препарата, он может использоваться в том числе в борьбе с коронавирусами. Однако, как отмечала руководитель управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС РФ Татьяна Никитина, "утверждение, что препарат может применяться для предотвращения или лечения коронавируса 2019-nCoV, требует дополнительной оценки".
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Распространение нового коронавирусаОтисифармФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МоскваРоссияОбщество
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