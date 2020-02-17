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В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей
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РИА Новости

В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей

13:41 17.02.2020 (обновлено: 15:35 17.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев — РИА Новости. В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших накануне детей, сообщила представитель регионального СК Галина Гагалаева.
По предварительной информации, они утонули.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
По данным следствия, в воскресенье дети гуляли на берегу реки Чир на окраине станицы Обливская. На месте нашли следы обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что они переходили реку по льду на противоположный берег.
Проводятся следственные действия, назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
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