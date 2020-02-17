В Верхневолжье в этом году откроют два центра амбулаторной онкопомощи

ТВЕРЬ, 17 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется открыть два центра амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.

Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", одной из ключевых задач которого губернатор области Игорь Руденя считает совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний.

По данным пресс-службы, тверские власти продолжат укрепление материально-технической базы Тверского областного онкологического диспансера. В этом году в отделении радиотерапии медучреждения, в котором уже установлено 67 единиц нового оборудования, планируется дальнейшая модернизация технической базы.