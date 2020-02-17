В Верхневолжье в этом году откроют два центра амбулаторной онкопомощи

ТВЕРЬ, 17 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется открыть два центра амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.
Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", одной из ключевых задач которого губернатор области Игорь Руденя считает совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний.
По данным пресс-службы, тверские власти продолжат укрепление материально-технической базы Тверского областного онкологического диспансера. В этом году в отделении радиотерапии медучреждения, в котором уже установлено 67 единиц нового оборудования, планируется дальнейшая модернизация технической базы.
Пресс-служба напоминает, что всего на реализацию в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение" в текущем году направят 2,1 миллиарда рублей.
17 декабря 2019, 15:40Свердловская областьВ Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной онкопомощи