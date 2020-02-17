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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-17T13:40+0300
https://ria.ru/20200217/1564871666.html
В Верхневолжье в этом году откроют два центра амбулаторной онкопомощи
https://cdn21.img.ria.ru/images/152060/96/1520609659_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_cc194067c27122e265330aa4bd326b1d.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье в этом году откроют два центра амбулаторной онкопомощи

13:40 17.02.2020
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© Depositphotos / BestPhotoStudioВид на город Тверь
Вид на город Тверь
© Depositphotos / BestPhotoStudio
ТВЕРЬ, 17 фев – РИА Новости. В Тверской области в этом году планируется открыть два центра амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба областного правительства.
Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", одной из ключевых задач которого губернатор области Игорь Руденя считает совершенствование работы по профилактике и лечению онкозаболеваний.
По данным пресс-службы, тверские власти продолжат укрепление материально-технической базы Тверского областного онкологического диспансера. В этом году в отделении радиотерапии медучреждения, в котором уже установлено 67 единиц нового оборудования, планируется дальнейшая модернизация технической базы.
Пресс-служба напоминает, что всего на реализацию в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение" в текущем году направят 2,1 миллиарда рублей.
Центр амбулаторной онкологической помощи в Асбесте
17 декабря 2019, 15:40Свердловская область
В Свердловской области откроют 20 центров амбулаторной онкопомощи
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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