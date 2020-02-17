В Москве потушили пожар на складе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади 100 квадратных метров в складском здании на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Возгорание произошло в здании на улице Дубнинская, дом 79А.
"Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 13.18 пожар был локализован, а в 13.20 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
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