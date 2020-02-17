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В Москве потушили пожар на складе
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РИА Новости

В Москве потушили пожар на складе

13:34 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на площади 100 квадратных метров в складском здании на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Возгорание произошло в здании на улице Дубнинская, дом 79А.
"Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 13.18 пожар был локализован, а в 13.20 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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