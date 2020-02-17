Израиль ввел карантин для прибывающих из Азии из-за коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля вводит обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Азии в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее карантин был введён для вернувшихся из Китая.
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"После оценки ситуации, проведённой комиссией под руководством министра здравоохранения, принято решение распространить карантин на вернувшихся из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
Вернувшимся предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.
Минздрав также сообщил, что коронавирус подтверждён у третьего из 15 израильтян, находящихся среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.