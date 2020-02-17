Израиль ввел карантин для прибывающих из Азии из-за коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Израиля вводит обязательный двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из Азии в связи с угрозой распространения коронавируса

Ранее карантин был введён для вернувшихся из Китая

"После оценки ситуации, проведённой комиссией под руководством министра здравоохранения, принято решение распространить карантин на вернувшихся из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Вернувшимся предложено провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники.

Страхи/Ошибки Страх заболеть коронавирусом

Минздрав также сообщил, что коронавирус подтверждён у третьего из 15 израильтян, находящихся среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии.