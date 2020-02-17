Лавров рассказал о встрече с Помпео в Мюнхене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности

"Вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога, в том числе и тех, которые входят в компетенцию "пятерки" постоянных членов (СБ ООН – ред.), и тех, которые касаются вопросов контроля над вооружениями, затрагивались, и мы договорились продолжить по ним конкретный, профессиональный разговор", - сказал Лавров журналистам по итогам Мюнхенской конференции.

"Я почувствовал, что есть определенные подвижки в сторону более конструктивного подхода наших американских партнеров", - отметил министр.

В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.