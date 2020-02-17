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Лавров рассказал о встрече с Помпео в Мюнхене
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РИА Новости

Лавров рассказал о встрече с Помпео в Мюнхене

13:32 17.02.2020 (обновлено: 13:45 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МЮНХЕН, 17 фев – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на полях Мюнхенской конференции обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы контроля над вооружениями.
"Вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога, в том числе и тех, которые входят в компетенцию "пятерки" постоянных членов (СБ ООН – ред.), и тех, которые касаются вопросов контроля над вооружениями, затрагивались, и мы договорились продолжить по ним конкретный, профессиональный разговор", - сказал Лавров журналистам по итогам Мюнхенской конференции.
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"Я почувствовал, что есть определенные подвижки в сторону более конструктивного подхода наших американских партнеров", - отметил министр.
В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее Джон Болтон, бывший советником президента США по национальной безопасности, заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Договор СНВ-3Майк ПомпеоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мюнхенская конференция по безопасностиВ мире
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