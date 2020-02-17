В ЕР прокомментировали исключение трех членов партии за пьяную езду

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое чиновников и глава муниципального предприятия в Саратовской области, которые сели за руль в нетрезвом виде и отказались от медосвидетельствования, не имеют морального права быть членами партии и находиться в представительных органах власти, поскольку демонстрируют наплевательское отношение к интересам людей, заявил ответственный секретарь комиссии ЕР по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков сообщил РИА Новости, что Сергей Гунин, Александр Гончаров и Сергей Латанов исключены из рядов "Единой России" за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования за рулем.
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"Таким людям не место в партии, поскольку вождение автомобиля в пьяном виде – это преступление. Кроме того, это еще и демонстративное, наплевательское пренебрежение интересами людей. Это наплевательское отношение к безопасности окружающих. И тот, кто позволяет себе так относиться к гражданам, к избирателям, не имеет, на мой взгляд, морального права не только иметь членский билет, но и находиться в представительных органах власти", - сказал Ревенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что поддерживает решение местных отделений ЕР об исключении Гунина, Латанова и Гончарова из партии.
"Хочется напомнить, что партийный билет – это не индульгенция, а еще более высокая ответственность перед самим собой и перед согражданами. С нас отдельный, повышенный спрос. И это справедливо, потому что мы являемся представителями правящей партии. И мы не можем позволять себе подобного рода поступков", - заключил Ревенко.
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Как пояснила пресс-служба реготделения ЕР, директор МУП "Дорожник" в Вольске Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Гончаров исключены из партии с 6 по 12 февраля.
Уточняется, что, согласно решениям судов, Латанов и Гончаров признаны виновными в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а Гунин - в невыполнении законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что "приравнивается к нахождению за рулем в нетрезвом состоянии".
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