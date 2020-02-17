Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T13:29+0300
https://ria.ru/20200217/1564871088.html
В ЕР прокомментировали исключение трех членов партии за пьяную езду
https://cdn25.img.ria.ru/images/148619/80/1486198063_0:254:2908:1890_1036x0_80_0_0_f772e405663f89f966622e8eb60d27b0.jpg
РИА Новости

В ЕР прокомментировали исключение трех членов партии за пьяную езду

13:29 17.02.2020
358
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Ревенко
Евгений Ревенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Евгений Ревенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое чиновников и глава муниципального предприятия в Саратовской области, которые сели за руль в нетрезвом виде и отказались от медосвидетельствования, не имеют морального права быть членами партии и находиться в представительных органах власти, поскольку демонстрируют наплевательское отношение к интересам людей, заявил ответственный секретарь комиссии ЕР по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков сообщил РИА Новости, что Сергей Гунин, Александр Гончаров и Сергей Латанов исключены из рядов "Единой России" за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования за рулем.
Участники съезда партии Единая Россия
4 февраля, 14:54
Назвавший избирателей "терпилами" кировский депутат вышел из ЕР
"Таким людям не место в партии, поскольку вождение автомобиля в пьяном виде – это преступление. Кроме того, это еще и демонстративное, наплевательское пренебрежение интересами людей. Это наплевательское отношение к безопасности окружающих. И тот, кто позволяет себе так относиться к гражданам, к избирателям, не имеет, на мой взгляд, морального права не только иметь членский билет, но и находиться в представительных органах власти", - сказал Ревенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что поддерживает решение местных отделений ЕР об исключении Гунина, Латанова и Гончарова из партии.
"Хочется напомнить, что партийный билет – это не индульгенция, а еще более высокая ответственность перед самим собой и перед согражданами. С нас отдельный, повышенный спрос. И это справедливо, потому что мы являемся представителями правящей партии. И мы не можем позволять себе подобного рода поступков", - заключил Ревенко.
Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
2 февраля, 13:37
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Как пояснила пресс-служба реготделения ЕР, директор МУП "Дорожник" в Вольске Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Гончаров исключены из партии с 6 по 12 февраля.
Уточняется, что, согласно решениям судов, Латанов и Гончаров признаны виновными в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а Гунин - в невыполнении законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, что "приравнивается к нахождению за рулем в нетрезвом состоянии".
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
28 января, 18:01
Случаи исключения из партии "Единая Россия"
1560001
Обсудить 4
Евгений РевенкоГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Сотрудник полиции
В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров рассказал о встрече с Помпео в Мюнхене
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
Умер режиссер Георгий Шенгелая
Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии
Глава Тувы Шолбан Кара-оол
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе
Луиджи Ди Майо
В МИД Италии оценили развитие ситуации в Ливии
Вадим Рабинович
В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая
Герб РФ на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
В КПРФ прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский предложил проводить в России санитарное просвещение
Референдум в Донецкой и Луганской областях
Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме
Петропавловская крепость
В Петербурге закрыли сады и скверы из-за сильного ветра
Кадры нападения в храме Святителя Николая в Москве
Опубликовано видео нападения в московском храме
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
Лента новостейМолния