В ЕР прокомментировали исключение трех членов партии за пьяную езду

"Таким людям не место в партии, поскольку вождение автомобиля в пьяном виде – это преступление. Кроме того, это еще и демонстративное, наплевательское пренебрежение интересами людей. Это наплевательское отношение к безопасности окружающих. И тот, кто позволяет себе так относиться к гражданам, к избирателям, не имеет, на мой взгляд, морального права не только иметь членский билет, но и находиться в представительных органах власти", - сказал Ревенко РИА Новости.