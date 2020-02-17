В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль не считает, что президент должен вмешиваться в разбирательство дела Дарьи Сосновской, которую летом прошлого года на митингах полицейский ударил в живот, этим инцидентом занимаются правоохранительные органы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Мне не известно об этом, не известно о каких-то там вмешательствах, а главное мы не считаем, что в данном случае возможно какое-то вмешательство. Речь идет о разбирательстве, которое идет по линии соответствующих силовых ведомств, поэтому здесь я не думаю, что возможно какое-то вмешательство президента", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли президент как гарант конституции вмешиваться в это разбирательство.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции на несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Адвокат девушки Татьяна Молоканова через некоторое время сообщила, что ее подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Московская полиция начала проверку. По ее итогам, как отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности. Молоканова в свою очередь отмечала, что с их стороны было направлено заявление в СК с просьбой проверить, не превысил ли полицейский должностные полномочия.

Позднее Молоканова сообщила РИА Новости, что ее доверительница получила письмо из УВД, где объясняется, что сотрудник полиции ударил Сосновскую в живот, чтобы не допустить противоправных действий.