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В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской
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РИА Новости

В Кремле не считают возможным вмешиваться в дело Сосновской

13:28 17.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кремль не считает, что президент должен вмешиваться в разбирательство дела Дарьи Сосновской, которую летом прошлого года на митингах полицейский ударил в живот, этим инцидентом занимаются правоохранительные органы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мне не известно об этом, не известно о каких-то там вмешательствах, а главное мы не считаем, что в данном случае возможно какое-то вмешательство. Речь идет о разбирательстве, которое идет по линии соответствующих силовых ведомств, поэтому здесь я не думаю, что возможно какое-то вмешательство президента", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли президент как гарант конституции вмешиваться в это разбирательство.
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Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции на несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Адвокат девушки Татьяна Молоканова через некоторое время сообщила, что ее подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Московская полиция начала проверку. По ее итогам, как отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности. Молоканова в свою очередь отмечала, что с их стороны было направлено заявление в СК с просьбой проверить, не превысил ли полицейский должностные полномочия.
Позднее Молоканова сообщила РИА Новости, что ее доверительница получила письмо из УВД, где объясняется, что сотрудник полиции ударил Сосновскую в живот, чтобы не допустить противоправных действий.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля 2019, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПроисшествия
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