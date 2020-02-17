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Новак обсудил с министром нефти Ирана текущую ситуацию на рынке
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РИА Новости

Новак обсудил с министром нефти Ирана текущую ситуацию на рынке

13:28 17.02.2020 (обновлено: 13:31 17.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с главой миннефти Ирана Бижаном Зангане, сообщает российское энергетическое ведомство.
"В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на рынке нефти и взаимодействие в формате ОПЕК+", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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Вспышка коронавируса в Китае вызвала опасения замедления спроса на нефть в мире. В результате марка Brent подешевела с максимума января в 71 доллар за баррель до нынешних 56-57 долларов.
Техкомитет ОПЕК+ обсудил сложившуюся ситуацию на внеплановом заседании в начале февраля. По итогам заседания эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. По неофициальным данным, за углубление сокращения активно выступает Саудовская Аравия, и снизить добычу нефти предлагается еще на 600 тысяч баррелей в сутки.
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Рекомендацию уже поддержали ряд стран ОПЕК и не-ОПЕК. Однако Россия до сих пор не представила свою позицию, отмечая сохраняющуюся неопределенность ситуации. Как заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, страна примет решение своевременно. При этом чуть раньше представители российских нефтяных компаний после встречи с Новаком в основном говорили о поддержке продления сделки ОПЕК+ только до конца второго квартала, причем на текущих условиях.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакИранЭкономика
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