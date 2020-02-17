Новак обсудил с министром нефти Ирана текущую ситуацию на рынке

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр энергетики РФ Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с главой миннефти Ирана Бижаном Зангане, сообщает российское энергетическое ведомство.

"В ходе беседы министры обсудили текущую ситуацию на рынке нефти и взаимодействие в формате ОПЕК+", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Вспышка коронавируса в Китае вызвала опасения замедления спроса на нефть в мире. В результате марка Brent подешевела с максимума января в 71 доллар за баррель до нынешних 56-57 долларов.

Техкомитет ОПЕК+ обсудил сложившуюся ситуацию на внеплановом заседании в начале февраля. По итогам заседания эксперты альянса рекомендовали продлить соглашение до конца года, увеличив сокращение добычи до конца второго квартала. По неофициальным данным, за углубление сокращения активно выступает Саудовская Аравия, и снизить добычу нефти предлагается еще на 600 тысяч баррелей в сутки.