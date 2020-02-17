На Украине разработали тест-систему для выявления нового коронавируса

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Тест-систему для выявления Тест-систему для выявления коронавируса (COVID-19) разработали и испытали на Украине , сообщил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.

"Сейчас (тест-системы - ред.) Уже готовы ... У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек", - сказал он агентству УНН

По словам Коляды, если возникнет необходимость, лаборатория может изготовить большее количество тест-систем. Он также заверил, что тесты "прошли все те же испытания, которые проходят все другие тесты подобного рода".

По словам научного директора, сейчас системы находятся в лаборатории, которая готова представить разработку заинтересованным сторонам. "Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать… Стоимость тест-систем - 5 тысяч гривен (около 200 долларов - ред.) на 50 человек. Это где-то в четыре -пять раз дешевле, чем немецкие", - добавил он.