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На Украине разработали тест-систему для выявления нового коронавируса
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РИА Новости

На Украине разработали тест-систему для выявления нового коронавируса

13:27 17.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Тест-систему для выявления коронавируса (COVID-19) разработали и испытали на Украине, сообщил научный директор молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда.
"Сейчас (тест-системы - ред.) Уже готовы ... У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек", - сказал он агентству УНН.
По словам Коляды, если возникнет необходимость, лаборатория может изготовить большее количество тест-систем. Он также заверил, что тесты "прошли все те же испытания, которые проходят все другие тесты подобного рода".
По словам научного директора, сейчас системы находятся в лаборатории, которая готова представить разработку заинтересованным сторонам. "Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать… Стоимость тест-систем - 5 тысяч гривен (около 200 долларов - ред.) на 50 человек. Это где-то в четыре -пять раз дешевле, чем немецкие", - добавил он.
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