Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-17T18:55+0300
https://ria.ru/20200217/1564870886.html
Ученые объяснили противораковый эффект зеленого чая
https://cdn21.img.ria.ru/images/149587/80/1495878029_0:0:3250:1829_1036x0_80_0_0_9c7c3f4878a5cf94fab2a25df11b90d7.jpg
РИА Новости

Ученые объяснили противораковый эффект зеленого чая

13:26 17.02.2020 (обновлено: 18:55 17.02.2020)
20873
© Sputnik / Перейти в фотобанкЧайные листья на плантации
Чайные листья на плантации
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Китайские ученые выяснили, что в зеленом чае содержится вещество, блокирующее фермент, необходимый раковым клеткам для роста. Установлена положительная связь между регулярным потреблением зеленого чая и низким риском развития рака молочной железы. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition.
Ученые из Китая проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологических заболеваний, и обнаружили линейную связь между потреблением зеленого чая и развитием рака молочной железы: женщины, потреблявшие зеленый чай много и регулярно в течение нескольких лет, имели более низкий риск рака груди по сравнению с теми, кто потреблял мало зеленого чая или не пили его совсем.
В поисках ответа на вопрос, что делает зеленый чай таким полезным, авторы проанализировали растительные ингредиенты, содержащиеся в нем. Исследователи пришли к выводу, что роль главного противоракового агента играет фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC) — органическое вещество из группы полифенолов, которое, помимо антиоксидантных свойств, обладает высокой защитной функцией в отношении клеток. Оно блокирует фермент, необходимый раковым клеткам для роста, что останавливает развитие опухоли.
Однако авторы предостерегают от того, чтобы считать зеленый чай панацеей или альтернативой обычному лечению опухолевых заболеваний. Специалисты до конца не знают, относится ли профилактический эффект зеленого чая ко всем типам рака молочной железы или только к некоторым из них. Зато знают, что зеленый чай не оказывает заметного влияния на рак простаты, мочевого пузыря или желудка — подобных закономерностей в ходе исследования выявлено не было.
Зеленый чай
23 октября 2019, 21:00РИА Наука
Зеленый чай запускает клеточные механизмы борьбы с диабетом, узнали ученые
Надо также иметь в виду, что большая часть исследований, на которые опирались авторы, проводилась в Азии, где нормой потребления считается до десяти чашек зеленого чая в день. Видимо, неслучайно в Китае один из самых низких в мире уровень заболеваемости раком молочной железы.
Авторы допускают, что целебные свойства зеленого чая для жителей Азии объясняются не только большими дозами его потребления, но и сочетанием с традиционной азиатской пищей. Поэтому результаты исследования нельзя автоматически переносить на европейцев или американцев.
Несмотря на то что зеленый чай хорошо влияет на кишечную микрофлору и помогает при похудении, следует помнить, что напиток также содержит высокие концентрации кофеина, поэтому употреблять им в чрезмерных количествах небезопасно при наличии определенных заболеваний, предупреждают ученые.
Чайные листья на плантации
24 сентября 2019, 09:51РИА Наука
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
132511325
Обсудить 2
РИА НаукаракЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаКитайПитание
Рекомендуем
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Осколок Челябинского метеорита
Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
Умер режиссер Георгий Шенгелая
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Вадим Рабинович
В Раде предложили сформировать делегацию для поездки в Москву на 9 мая
Конституция РФ
В Госдуме предложили закрепить в Конституции запрет на аборты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
Лента новостейМолния