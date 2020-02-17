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В МИД Италии оценили развитие ситуации в Ливии
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РИА Новости

В МИД Италии оценили развитие ситуации в Ливии

13:20 17.02.2020
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 17 фев - РИА Новости. Италия считает, что эффективной мерой для соблюдения эмбарго на поставки вооружения в Ливию могло бы стать патрулирование воздушного пространства в рамках миссии Евросоюза, сообщил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Террористическая угроза в Ливии, а также в других регионах, например, в Сахеле, является реальной, и Италия готова подходить к ее решению взаимосвязанных вопросов с целостным подходом и с широким видением", - заявил он в интервью газете la Stampa.
По словам Ди Майо, "не обязательно быть Алисой в Стране чудес", чтобы видеть, что в Ливии "продолжают вестись бои и есть нарушения перемирия". Вместе с тем, глава МИД Италии отметил положительные сдвиги в подходе ведущих ливийских игроков к мирному процессу. Так, в середине декабря командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар "категорически отказывался от процесса, подобного тому, что мы наметили 19 января в Берлине", отметил Ди Майо.
"Я встретился с ним на этой неделе, теперь он признает, что этот путь может дать решение… Теперь и Саррадж, и Хафтар согласны с тем, что они должны вести диалог. Начал работу межливийский военный комитет в формате "5+5", и это важный шаг", - заявил глава итальянского МИД.
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В понедельник в Брюсселе Ди Майо планирует обсудить с коллегами из ЕС миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии.
"Для нас это означает прежде всего мониторинг воздушного пространства. Патрулирование неба также позволило бы нам следить за сухопутными границами и выявлять нарушения. Конечно, морские и наземные патрули также необходимы", - сказал министр.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииЛуиджи Ди МайоПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзМИД ИталииЛивияИталияВ мире
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