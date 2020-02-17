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В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
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РИА Новости

В Карелии вандалы осквернили более 60 могил

13:17 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Неизвестные осквернили надгробия 61 могилы на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Карелии.
"Сообщение об осквернении 61 могилы на Сулажгорском кладбище поступило в полицию 15 февраля от смотрителя кладбища", - сказал собеседник агентства.
Город Саров
28 января, 10:46Религия и мировоззрение
В Сарове вандалы осквернили храм
По его словам, злоумышленники зарисовали глаза на портретах усопших маркером или краской.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). Личности вандалов устанавливаются.
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Республика КарелияПроисшествия
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