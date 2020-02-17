В Карелии вандалы осквернили более 60 могил

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Неизвестные осквернили надгробия 61 могилы на Сулажгорском кладбище в Неизвестные осквернили надгробия 61 могилы на Сулажгорском кладбище в Петрозаводске , сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Карелии.

"Сообщение об осквернении 61 могилы на Сулажгорском кладбище поступило в полицию 15 февраля от смотрителя кладбища", - сказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленники зарисовали глаза на портретах усопших маркером или краской.