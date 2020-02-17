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Религия и мировоззрение
2020-02-17T13:12+0300
https://ria.ru/20200217/1564870355.html
Следствие попросит суд арестовать напавшего на людей в храме в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Следствие попросит суд арестовать напавшего на людей в храме в Москве

13:12 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи планируют ходатайствовать об аресте мужчины, который в воскресенье ранил двух человек в храме святителя Николая Чудотворца в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, утром 16 февраля 26-летний житель Липецка вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Мужчину задержали, у него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование. Полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
"В связи с общественной значимостью противоправного деяния уголовное дело передано в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.
Мать подозреваемого ранее заявила РИА Новости, что сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
Протоиерей Храма Святителя Николая рассказал о нападении
16 февраля, 12:00
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
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Религия и мировоззрениеИрина ВолкНовости - Религия и мировоззрениеЦАОЛипецкРоссияПроисшествия
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