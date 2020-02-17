Следствие попросит суд арестовать напавшего на людей в храме в Москве

По данным МВД, утром 16 февраля 26-летний житель Липецка вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Мужчину задержали, у него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование. Полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".