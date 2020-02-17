Следствие попросит суд арестовать напавшего на людей в храме в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Следователи планируют ходатайствовать об аресте мужчины, который в воскресенье ранил двух человек в храме святителя Николая Чудотворца в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, утром 16 февраля 26-летний житель Липецка вошел в здание храма на Бакунинской улице в Москве и ножом ранил двух человек. Мужчину задержали, у него были изъяты нож и перчатки, а также сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование. Полиция возбудила в отношении него дело по статьям "Хулиганство" и "Побои".
"В связи с общественной значимостью противоправного деяния уголовное дело передано в СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Волк.
Мать подозреваемого ранее заявила РИА Новости, что сын работал в Москве и не имел проблем с алкоголем, наркотиками и законом.
16 февраля, 12:00Настоятель храма в Москве рассказал о нападении