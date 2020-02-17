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В Буркина-Фасо 24 человека погибли после нападения на церковь
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РИА Новости

В Буркина-Фасо 24 человека погибли после нападения на церковь

13:12 17.02.2020
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© AFP 2020 / Ahmed Ouoba Буркина-Фасо
 Буркина-Фасо
© AFP 2020 / Ahmed Ouoba
Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Неизвестные напали на деревню на севере Буркина-Фасо, убив не менее 24 человек, сообщил губернатор области Сахель Салфо Каборе.
"В воскресенье, 16 февраля, вооруженная группа террористов ворвалась в населенный пункт Панси и напали на мирных жителей… По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе священник", - цитирует заявление губернатора портал Coaci.
Ранения в результате атаки получили 18 человек, некоторые были похищены. Губернатор отметил, что перед тем как начать бойню, нападавшие отделили местных жителей от приезжих.
По данным портала, бандиты напали на протестантскую церковь в Панси, в момент когда там собрались прихожане для воскресной службы.
Силы безопасности Буркина-Фасо
2 февраля, 20:28
СМИ: около 20 человек погибли при атаке боевиков в Буркина-Фасо
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