В Буркина-Фасо 24 человека погибли после нападения на церковь

"В воскресенье, 16 февраля, вооруженная группа террористов ворвалась в населенный пункт Панси и напали на мирных жителей… По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе священник", - цитирует заявление губернатора портал Coaci.

Ранения в результате атаки получили 18 человек, некоторые были похищены. Губернатор отметил, что перед тем как начать бойню, нападавшие отделили местных жителей от приезжих.