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Лекция о творчестве советских композиторов в годы войны
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РИА Новости

Лекция о творчестве советских композиторов в годы войны

13:12 17.02.2020
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27 февраля в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Музыка, побеждающая смерть". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – научный сотрудник Российского национального музея музыки, доцент Российской государственной специализированной академии искусств Марина ВАЛИТОВА.

Мероприятие посвящено музыке советских композиторов, написанной в годы Великой Отечественной войны. 5 марта 1942 года состоялась премьера одного из самых известных и загадочных произведений Дмитрия Шостаковича – симфонии № 7 "Ленинградская". Где Шостакович, Прокофьев и другие советские композиторы писали свои военные произведения? Кто исполнял их в блокадном Ленинграде? Как вера в добро и любовь к музыке помогали людям во время войны побеждать ужас и страх смерти?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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