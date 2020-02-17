Лекция о творчестве советских композиторов в годы войны

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27 февраля в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Музыка, побеждающая смерть". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.