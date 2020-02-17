Лекция о творчестве советских композиторов в годы войны

Лектор – научный сотрудник Российского национального музея музыки, доцент Российской государственной специализированной академии искусств Марина ВАЛИТОВА.
Мероприятие посвящено музыке советских композиторов, написанной в годы Великой Отечественной войны. 5 марта 1942 года состоялась премьера одного из самых известных и загадочных произведений Дмитрия Шостаковича – симфонии № 7 "Ленинградская". Где Шостакович, Прокофьев и другие советские композиторы писали свои военные произведения? Кто исполнял их в блокадном Ленинграде? Как вера в добро и любовь к музыке помогали людям во время войны побеждать ужас и страх смерти?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Мероприятие посвящено музыке советских композиторов, написанной в годы Великой Отечественной войны. 5 марта 1942 года состоялась премьера одного из самых известных и загадочных произведений Дмитрия Шостаковича – симфонии № 7 "Ленинградская". Где Шостакович, Прокофьев и другие советские композиторы писали свои военные произведения? Кто исполнял их в блокадном Ленинграде? Как вера в добро и любовь к музыке помогали людям во время войны побеждать ужас и страх смерти?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/