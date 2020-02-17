Минфин подготовил проект комплексной оптимизации системы госзакупок

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минфин России подготовил законопроект о комплексной оптимизации контрактной системы госзакупок, упрощение проводимых процедур, сокращение их сроков, говорится в сообщении министерства.

Документ сокращает количество конкурентных способов закупок до трех наиболее распространенных – конкурс, аукцион, запрос котировок. "Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса", - пояснили в министерстве. Сокращаются сроки выполнения процедур при проведении закупок этими тремя способами. Для исключения чрезмерно длительного проведения аукциона предлагается установить максимальный срок торгов – не более трех часов.

Устанавливаются единые требования к содержанию извещений о закупках всеми конкурентными способами закупок, срокам их размещения, представления, разъяснения их положений, внесения в них изменений, а также единые требования к составу и содержанию заявок на участие в закупках. Увеличивается количество участников закупки, с которыми заключаются контракты. Если один участник уклоняется от контракта, заказчик направит это контракт следующему по списку участнику. Это увеличит возможность заключить контракт без повторной закупки, поясняют авторы инициативы.

Нормы также упростят и ускорят закупки малого объема. Так, исключается ограничение о предельном (10%) годовом объеме закупок, которые могут быть проведены с применением запроса котировок в электронной форме. Авторы предлагают оптимизировать и совместные конкурсы и аукционы, чтобы их можно было проводить совместно в межрегиональном разрезе. В сфере строительства предлагается ввести понятие "контракта на создание объекта капитального строительства "под ключ". Предметом такого контракта может быть одновременно проектирование, строительство и поставка оборудования. Это ускорит процесс, т.к. потребуется только одна закупка вместо нескольких.

Законопроект также вводит "универсальную стоимостную предквалификацию" для участия в закупке с ценой от 20 миллионов рублей. Если участник закупки претендует на долю участия в таком контракте на уровне 20% от начальной (максимальной) цены закупки, он должен иметь опыт исполнения любого государственного, муниципального контракта. Изменения направлены на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом участия в госзакупках, и на исключение участия в закупках фирм-однодневок, говорится в материалах Минфина. Оптимизируется процедура обжалования закупок. Устанавливается электронная форма подачи жалобы с использованием ЕИС.