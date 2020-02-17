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Минфин подготовил проект комплексной оптимизации системы госзакупок
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РИА Новости

Минфин подготовил проект комплексной оптимизации системы госзакупок

13:08 17.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минфин России подготовил законопроект о комплексной оптимизации контрактной системы госзакупок, упрощение проводимых процедур, сокращение их сроков, говорится в сообщении министерства.
Документ сокращает количество конкурентных способов закупок до трех наиболее распространенных – конкурс, аукцион, запрос котировок. "Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса", - пояснили в министерстве. Сокращаются сроки выполнения процедур при проведении закупок этими тремя способами. Для исключения чрезмерно длительного проведения аукциона предлагается установить максимальный срок торгов – не более трех часов.
Устанавливаются единые требования к содержанию извещений о закупках всеми конкурентными способами закупок, срокам их размещения, представления, разъяснения их положений, внесения в них изменений, а также единые требования к составу и содержанию заявок на участие в закупках. Увеличивается количество участников закупки, с которыми заключаются контракты. Если один участник уклоняется от контракта, заказчик направит это контракт следующему по списку участнику. Это увеличит возможность заключить контракт без повторной закупки, поясняют авторы инициативы.
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Нормы также упростят и ускорят закупки малого объема. Так, исключается ограничение о предельном (10%) годовом объеме закупок, которые могут быть проведены с применением запроса котировок в электронной форме. Авторы предлагают оптимизировать и совместные конкурсы и аукционы, чтобы их можно было проводить совместно в межрегиональном разрезе. В сфере строительства предлагается ввести понятие "контракта на создание объекта капитального строительства "под ключ". Предметом такого контракта может быть одновременно проектирование, строительство и поставка оборудования. Это ускорит процесс, т.к. потребуется только одна закупка вместо нескольких.
Законопроект также вводит "универсальную стоимостную предквалификацию" для участия в закупке с ценой от 20 миллионов рублей. Если участник закупки претендует на долю участия в таком контракте на уровне 20% от начальной (максимальной) цены закупки, он должен иметь опыт исполнения любого государственного, муниципального контракта. Изменения направлены на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), обладающих опытом участия в госзакупках, и на исключение участия в закупках фирм-однодневок, говорится в материалах Минфина. Оптимизируется процедура обжалования закупок. Устанавливается электронная форма подачи жалобы с использованием ЕИС.
Законопроект проходит межведомственное согласование, 5 февраля он направлен в ФАС и Федеральное казначейство.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)МоскваРоссияЭкономика
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