В Кремле прокомментировали слова Макрона о "влиянии на выборы"

"Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела и мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении третьих стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли со стороны России и было ли когда-либо было вмешательство во внутренние дела Франции.