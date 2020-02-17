В Кремле прокомментировали слова Макрона о "влиянии на выборы"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела и не допускает возможности вмешательства в дела третьих стран.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европе нужен диалог с РФ, целью которого должно быть урегулирование замороженных конфликтов, обсуждение вопросов кибербезопасности. Лидер Франции также высказал мнение, что Россия будет продолжать пытаться влиять на выборы в его стране, признав при этом, что есть и другие государства, которые это делают.
"Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела и мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении третьих стран", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли со стороны России и было ли когда-либо было вмешательство во внутренние дела Франции.