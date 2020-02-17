В Госдуме предложили сделать обязательной прививку от гепатита А

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вакцины от гепатита А, папилломавирусной инфекции и клещевого энцефалита для эндемичных регионов следует включить в национальный календарь прививок, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"У нас в России создана уникальная система организации вакцинопрофилактики. Она признана одной из самых эффективных. И эта система постоянно развивается. В Стратегии – 2035 есть предложение расширить Национальный календарь прививок. Включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, ветряной оспы и гемофильной инфекции для всех детей, а не только для групп риска. Но надо думать и над дальнейшим расширением этого списка – ввести в него еще ряд заболеваний, таких как гепатита А, папилломавирусную инфекцию, клещевой энцефалит для эндемичных регионов", - сказал Огуль на парламентских слушаниях по теме иммунопрофилактики.
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Депутат также отметил необходимость повсеместно ввести электронные паспорта прививок для детей. На такой шаг, по его словам, уже пошла Москва. В апреле прошлого года на круглом столе, просвещенном вакцинации, Огуль предлагал обсудить введение обязательных паспортов прививок для детей и вносить туда причины отказа от вакцинации.
"Второе, что мы можем сделать, это поддержать отечественного производителя вакцин. Это очень важно", - отметил Огуль.
Ранее с идеей включения прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выступал также член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Минздрав России эту идею поддержал.