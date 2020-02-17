В Госдуме предложили сделать обязательной прививку от гепатита А

"У нас в России создана уникальная система организации вакцинопрофилактики. Она признана одной из самых эффективных. И эта система постоянно развивается. В Стратегии – 2035 есть предложение расширить Национальный календарь прививок. Включить в него вакцинацию против ротавирусной инфекции, ветряной оспы и гемофильной инфекции для всех детей, а не только для групп риска. Но надо думать и над дальнейшим расширением этого списка – ввести в него еще ряд заболеваний, таких как гепатита А, папилломавирусную инфекцию, клещевой энцефалит для эндемичных регионов", - сказал Огуль на парламентских слушаниях по теме иммунопрофилактики.