Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минздрав России предлагает рассмотреть возможность расширения национального календаря прививок, в том числе включить туда вакцинацию от папилломавирусной инфекции, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Менделевич направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн поддержал данную идею, так как на сегодняшний день это пока единственный способ защиты от рака шейки матки.
"Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения национального календаря, внеся туда дополнительные инфекции. Это, прежде всего... вакцинация для всех детей, а не только групп риска, это расширение – папилломавирусная инфекция, менингококковая инфекция, ветряная оспа и ротавирусная инфекция", - сказал Краевой на парламентских слушаниях в Госдуме.
Он отметил, что стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2025 года уже внесена в правительство и в ближайшее время должна быть принята.