Минздрав предложил расширить национальный календарь прививок

"Мы предлагаем рассмотреть возможность расширения национального календаря, внеся туда дополнительные инфекции. Это, прежде всего... вакцинация для всех детей, а не только групп риска, это расширение – папилломавирусная инфекция, менингококковая инфекция, ветряная оспа и ротавирусная инфекция", - сказал Краевой на парламентских слушаниях в Госдуме.