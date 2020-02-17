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В Комитете Госдумы не знают об увольнении сотрудников Росгвардии и МВД
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РИА Новости

В Комитете Госдумы не знают об увольнении сотрудников Росгвардии и МВД

12:59 17.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не располагает сведениями об увольнении сотрудников Росгвардии и МВД за превышение полномочий во время летних митингов в Москве, заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
Ранее в СМИ сообщалось, что глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал, что руководство Росгвардии и МВД провели работу со своими сотрудниками, которые превысили полномочия во время работы на летних митингах в прошлом году в Москве, некоторые из них были наказаны.
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"Мы не располагаем информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии подвергло наказанию либо уволило за превышение полномочий своих сотрудников, участвовавших в обеспечении общественного порядка во время незаконных массовых акций в Москве летом прошлого года. По имеющимся у меня данным, - а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, - подобные сообщения, по крайней мере не точны", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Депутат подчеркнул, что "действия сотрудников правоохранительных органов были грамотными, соответствовали сложившейся ситуации и отвечали требованиям российского законодательства".
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