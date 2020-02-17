В Комитете Госдумы не знают об увольнении сотрудников Росгвардии и МВД

"Мы не располагаем информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии подвергло наказанию либо уволило за превышение полномочий своих сотрудников, участвовавших в обеспечении общественного порядка во время незаконных массовых акций в Москве летом прошлого года. По имеющимся у меня данным, - а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, - подобные сообщения, по крайней мере не точны", - заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.