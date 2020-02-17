В Омске мужчина на спор обезглавил человека

"Поняв, что гость скончался, отчленил голову (погибшего. — Прим. ред.) и пытался скрыть следы преступления, но в кухню зашла сожительница подозреваемого и, увидев тело, вызвала сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан. На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему "не слабо" убить человека", — сообщается на сайте ведомства.