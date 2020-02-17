Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:10+0300
https://ria.ru/20200217/1564869255.html
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

12:55 17.02.2020 (обновлено: 16:10 17.02.2020)
105777
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ОМСК, 17 фев — РИА Новости. Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства обнаружили в квартире на улице 3-я Железнодорожная. По версии СК, во время распития спиртного 51-летний хозяин квартиры, ранее судимый за кражу, нанес несколько ударов ножом своему приятелю.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на месте дорожно-транспортного происшествия
14 февраля, 15:54
В Омске пенсионер переехал мужчину и спас его от смерти

"Поняв, что гость скончался, отчленил голову (погибшего. — Прим. ред.) и пытался скрыть следы преступления, но в кухню зашла сожительница подозреваемого и, увидев тело, вызвала сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан. На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему "не слабо" убить человека", — сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 февраля, 10:46
На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо
19555532500125
Обсудить 36
Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьОмскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А не слабо ему теперь будет отсидеть от 6 до 15 лет за содеянное?
17 февраля, 13:02
Руслан Тлеуж
36103120
Крутой мужик .
17 февраля, 15:15
Василий Алибабаевич
2100618
Рекомендуем
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Владимир Теплов
"Держал рабов, обращался как со скотом": кто убил бизнесмена в тайге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Чайные листья на плантации
Ученые объяснили противораковый эффект зеленого чая
Осколок Челябинского метеорита
Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
Лента новостейМолния