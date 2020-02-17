В Омске мужчина на спор обезглавил человека

ОМСК, 17 фев — РИА Новости. Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Тело 60-летнего обезглавленного мужчины без определенного места жительства обнаружили в квартире на улице 3-я Железнодорожная. По версии СК, во время распития спиртного 51-летний хозяин квартиры, ранее судимый за кражу, нанес несколько ударов ножом своему приятелю.
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"Поняв, что гость скончался, отчленил голову (погибшего. — Прим. ред.) и пытался скрыть следы преступления, но в кухню зашла сожительница подозреваемого и, увидев тело, вызвала сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан. На допросе у следователя подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что таким образом пытался доказать потерпевшему, что ему "не слабо" убить человека", — сообщается на сайте ведомства.
Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.