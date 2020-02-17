Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

"Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии на один год - до 28 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Сообщается, что меры касаются эмбарго на оружие и технику, которые могут использоваться "для внутренних репрессий", а также речь идет о замораживании активов и запрете на поездки для четырех официальных лиц.