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Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии
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РИА Новости

Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

12:53 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии на один год - до 28 февраля 2021 года", - говорится в документе.
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
20 декабря 2019, 15:04
МИД Белоруссии заявил о готовности подписать соглашение с ЕС по визам
Сообщается, что меры касаются эмбарго на оружие и технику, которые могут использоваться "для внутренних репрессий", а также речь идет о замораживании активов и запрете на поездки для четырех официальных лиц.
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ЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ха-ха. И нападки на Россию.не помогли.
17 февраля, 12:59
lyuda.terenteva.55
1030001
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