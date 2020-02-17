Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет решил продлить ограничительные меры в отношении Белоруссии на один год - до 28 февраля 2021 года", - говорится в документе.
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Сообщается, что меры касаются эмбарго на оружие и технику, которые могут использоваться "для внутренних репрессий", а также речь идет о замораживании активов и запрете на поездки для четырех официальных лиц.