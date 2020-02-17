Стинг в рамках мирового тура посетит четыре российских города

Обладатель множества музыкальных наград, Стинг начинал свою карьеру в составе группы "The Police" со Стюартом Коуплендом и Энди Саммерсом. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, и был включен в Зал славы рок-н-ролла. Сольную карьеру, которая сложилась не менее успешно, музыкант начал после распада группы в 1984 году.

"С 25 по 30 сентября в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге пройдут четыре концерта мирового турне одного из идолов всей современной поп-сцены. Свежий концерт Стинга, поставленный для мирового тура "My Songs" 2020 года, это яркое и динамичное шоу с поддержкой полноформатной рок-группы. Артист исполнит самые любимые песни за всю карьеру 17-кратного лауреата премии "Грэмми", как в составе группы "The Police", так и в качестве сольного исполнителя", - рассказали в пресс-службе.