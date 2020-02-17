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2020-02-17T12:50+0300
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Стинг в рамках мирового тура посетит четыре российских города
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РИА Новости

Стинг в рамках мирового тура посетит четыре российских города

12:50 17.02.2020
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© AP Photo / Invision/Matt SaylesМузыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии "Грэмми"
Музыкант Стинг выступает с программой Englishman In New York на 60-й церемонии Грэмми
© AP Photo / Invision/Matt Sayles
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Британский музыкант Стинг даст концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге в рамках мирового тура "My Songs Tour 2020", выступления пройдут с 25 по 30 сентября, сообщает пресс-служба организаторов.
Обладатель множества музыкальных наград, Стинг начинал свою карьеру в составе группы "The Police" со Стюартом Коуплендом и Энди Саммерсом. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, и был включен в Зал славы рок-н-ролла. Сольную карьеру, которая сложилась не менее успешно, музыкант начал после распада группы в 1984 году.
"С 25 по 30 сентября в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге пройдут четыре концерта мирового турне одного из идолов всей современной поп-сцены. Свежий концерт Стинга, поставленный для мирового тура "My Songs" 2020 года, это яркое и динамичное шоу с поддержкой полноформатной рок-группы. Артист исполнит самые любимые песни за всю карьеру 17-кратного лауреата премии "Грэмми", как в составе группы "The Police", так и в качестве сольного исполнителя", - рассказали в пресс-службе.
Поклонники музыканта услышат такие хиты, как "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" и "Demolition Man". Российская часть тура откроется в Екатеринбурге 25 сентября, в Казани Стинг выступит 27 сентября, в Москве – 29 сентября, в Санкт-Петербурге – 30 сентября.
Британский музыкант и певец Стинг на церемонии закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
2 октября 2019, 03:00
Не просто музыкант: 7 малоизвестных фактов из жизни легендарного Стинга Второго октября 1951 года в английском портовом городке Уоллсенд родился не Стинг, а Гордон Мэттью Томас Самнер. Рок-музыкант Стинг появился на 20 лет позднее.
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КультураСтингМоскваЕкатеринбургРоссияСанкт-ПетербургКазань
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