В Пермском крае вице-премьер правительства и ее зам подали в отставку

"Руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов покинули занимаемые должности. Они написали заявления по собственному желанию с 17 и 14 февраля соответственно", – сказал собеседник агентства.

Лопаева ранее занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года работала в департаменте экономической политики Москвы. На пост вице-премьера пермского правительства была назначена в феврале 2017 года.