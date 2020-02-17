В Пермском крае вице-премьер правительства и ее зам подали в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Пермского края Елена Лопаева и ее заместитель написали заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального кабмина.
"Руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов покинули занимаемые должности. Они написали заявления по собственному желанию с 17 и 14 февраля соответственно", – сказал собеседник агентства.
6 февраля, 22:12Биография Дмитрия Махонина
Это первые кадровые перестановки в краевом правительстве после назначения Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края и и.о. главы правительства региона. Указ о назначении Махонина вступил в силу 8 февраля. Предыдущий губернатор Максим Решетников, назначенный министром экономического развития РФ, также возглавлял краевой кабмин.
Лопаева ранее занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года работала в департаменте экономической политики Москвы. На пост вице-премьера пермского правительства была назначена в феврале 2017 года.