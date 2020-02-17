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В Харькове обнаружили взрывчатку около торгового центра
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РИА Новости

В Харькове обнаружили взрывчатку около торгового центра

12:48 17.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Полиция Харькова обнаружила самодельное взрывное устройство около торгового центра, возбуждено дело, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова", - говорится в сообщении.
Автомобили полиции
25 января, 11:16
Полиция Киева дважды за сутки искала взрывчатку на станции "Крещатик"
Отмечается, что сообщение об этом поступило в полицию ночью в понедельник. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Взрывное устройство было обезврежено.
Возбуждено дело по статье "террористический акт". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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ХарьковУкраинаВ мире
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