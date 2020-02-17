В Харькове обнаружили взрывчатку около торгового центра

"Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение об этом поступило в полицию ночью в понедельник. На месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа. Взрывное устройство было обезврежено.

Возбуждено дело по статье "террористический акт". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.