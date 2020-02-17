В НБКИ рассказали о "кредитном здоровье" россиян

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов среди их общего числа, в четвертом квартале 2019 года вернулся к уровню 2014 года и составил 96 пунктов, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO.
Индекс кредитного здоровья рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100.
"В четвертом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом индекс кредитного здоровья... вырос сразу на четыре пункта — до 96 пунктов (в третьем квартале 2019 года — 92 пункта). Таким образом, показатель кредитного здоровья граждан РФ вернулся на уровень конца 2014 года (в четвертом квартале 2014 года — также 96 пунктов)", - указывается в сообщении.
При этом показатель индекса в четвертом квартале 2019 года соответствовал снижению доли "плохих" заемщиков в стране до 13,25% с 14,96% в третьем квартале.
"Улучшение" кредитного здоровья в четвертом квартале 2019 года было зафиксировано во всех федеральных округах РФ. При этом самый значительный рост показателя был отмечен в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном округах — на четыре пункта. В Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном округах рост индекса составил три пункта. Меньше всего индекс вырос в Северо-Кавказском округе — на два пункта.
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По состоянию на 1 января 2020 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный округ — 100 пунктов, далее Приволжский и Северо-Западный округа (по 98 пунктов).
"Наметившаяся в 2018 году тенденция по снижению индекса кредитного здоровья россиян, в 2019 году сменилась сначала стабилизацией, а к концу года — серьезным ростом данного показателя. Фактически, кредитное здоровье российских заемщиков улучшилось до уровня 2014 года. При этом снижение доли "плохих" заемщиков (bad rate) до уровня 13% свидетельствует о том, что банки очень тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов. В том числе, в связи с введением Банком России расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), который стал обязательным для всех кредиторов", - отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.