В НБКИ рассказали о "кредитном здоровье" россиян

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов среди их общего числа, в четвертом квартале 2019 года вернулся к уровню 2014 года и составил 96 пунктов, говорится в сообщении Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов среди их общего числа, в четвертом квартале 2019 года вернулся к уровню 2014 года и составил 96 пунктов, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO.

Индекс кредитного здоровья рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100.

"В четвертом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом индекс кредитного здоровья... вырос сразу на четыре пункта — до 96 пунктов (в третьем квартале 2019 года — 92 пункта). Таким образом, показатель кредитного здоровья граждан РФ вернулся на уровень конца 2014 года (в четвертом квартале 2014 года — также 96 пунктов)", - указывается в сообщении.

При этом показатель индекса в четвертом квартале 2019 года соответствовал снижению доли "плохих" заемщиков в стране до 13,25% с 14,96% в третьем квартале.

"Улучшение" кредитного здоровья в четвертом квартале 2019 года было зафиксировано во всех федеральных округах РФ. При этом самый значительный рост показателя был отмечен в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном округах — на четыре пункта. В Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном округах рост индекса составил три пункта. Меньше всего индекс вырос в Северо-Кавказском округе — на два пункта.

По состоянию на 1 января 2020 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный округ — 100 пунктов, далее Приволжский и Северо-Западный округа (по 98 пунктов).