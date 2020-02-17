В Кремле оценили слова Макрона о необходимости диалога с Россией

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В Кремле уверены, что президент Франции Эммануэль Макрон является приверженцем развития российско-французского и российско-европейского диалога, считает его безальтернативным с точки зрения поиска путей выхода из многих кризисных ситуаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Европе нужен диалог с РФ, целью которого должно быть урегулирование замороженных конфликтов, обсуждение вопросов кибербезопасности. Лидер Франции также высказал мнение, что Россия будет продолжать пытаться влиять на выборы в его стране, признав при этом, что есть и другие государства, которые это делают.
"Я, честно говоря, детально не знаком с заявлениями президента Франции. Знаем лишь одно: он является приверженным сторонником развития российско-французского и российско-европейского диалога, считает этот диалог безальтернативным с точки зрения нахождения понимания и путей выхода из многих кризисных ситуаций, которые являются для нас сегодняшним вызовом", - заявил Песков.