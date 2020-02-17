В Кремле оценили слова Макрона о необходимости диалога с Россией

"Я, честно говоря, детально не знаком с заявлениями президента Франции. Знаем лишь одно: он является приверженным сторонником развития российско-французского и российско-европейского диалога, считает этот диалог безальтернативным с точки зрения нахождения понимания и путей выхода из многих кризисных ситуаций, которые являются для нас сегодняшним вызовом", - заявил Песков.