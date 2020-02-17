Песков рассказал об обсуждении нового саммита "нормандского формата"

"Она (встреча) обсуждается, безусловно. Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано. В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам. В данном случае речь идет о конкретных документах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в принципе встреча в "нормандском формате".