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2020-02-17T12:41+0300
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Песков рассказал об обсуждении нового саммита "нормандского формата"
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РИА Новости

Песков рассказал об обсуждении нового саммита "нормандского формата"

12:41 17.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (встреча) обсуждается, безусловно. Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано. В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам. В данном случае речь идет о конкретных документах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в принципе встреча в "нормандском формате".
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Отвечая на вопрос, есть ли понимание, будет ли эта встреча в апреле, Песков ответил, что "пока точного понимания нет".
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"Нормандская четверка"Дмитрий ПесковРоссияВ мире
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