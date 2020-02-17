Песков рассказал об обсуждении нового саммита "нормандского формата"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Новый саммит "нормандского формата" обсуждается, дат пока нет, сначала надо осмыслить, сделано ли что-то по итогам парижских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (встреча) обсуждается, безусловно. Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано. В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам. В данном случае речь идет о конкретных документах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в принципе встреча в "нормандском формате".
10 декабря 2019, 06:17Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
Отвечая на вопрос, есть ли понимание, будет ли эта встреча в апреле, Песков ответил, что "пока точного понимания нет".