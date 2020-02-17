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Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
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РИА Новости

Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе

12:39 17.02.2020
48424
© РИА Новости / Максим БлиновАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С идеей границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период подготовки местных выборов в регионе Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Это новая инициатива, и конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик. Чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать. Насколько мы понимаем, первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков журналистам.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
По-русски, правильно говорить не "В", а "НА" Донбассе. Нельзя пускать на Донбасс, пьяных боевиков всу.
17 февраля, 15:33
rol0001
9100004
С турками уже напатрулировались вместе.Хватит уже дурака валять!
17 февраля, 15:29
alf semenovitsh
6820104
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