В Кремле оценили "особое мнение" судьи КС о правопреемстве СССР

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Де-факто и де-юре Россия - правопреемница Советского Союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова судьи Конституционного суда Константина Арановского. Де-факто и де-юре Россия - правопреемница Советского Союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова судьи Конституционного суда

Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

Кроме того, Арановский заявил, что реабилитация жертв репрессий – не возмещение вреда. Судья отметил, что восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и по милосердию, а также из-за веры в правду. Он предложил считать Россию государством , "непричастным к тоталитарным преступлениями ни "лично", ни в правопреемстве".

"Путать понятия недопустимо"

В Госдуме слова Арановского восприняли негативно. Так, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что путать правопреемство и политический режим недопустимо, так как это азбука юриспруденции.

"Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьёзное положение в системе государственной власти, и от юриста", - сказал он.

Депутат напомнил об историческом опыте Франции, где также происходило чередование политических режимов, однако там никто не говорит, что "Франция-республика" - не правопреемница "Франции-монархии".

"Можно по-разному оценивать политический режим, но к правопреемству это не имеет отношения", - добавил он.

"Личное мнение судьи"

На слова Арановского отреагировали в Совфеде. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что судья выразил личное мнение.

"Оно не обладает юридической силой. Возможность изложения особого мнения является одной из гарантий независимости судьи КС", - напомнил сенатор.

По словам Клишаса, Арановский не считает возможным трактовать положение о России как правопреемнике СССР в смысле универсального (общего) правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей.