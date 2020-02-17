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В Кремле оценили "особое мнение" судьи КС о правопреемстве СССР
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РИА Новости

В Кремле оценили "особое мнение" судьи КС о правопреемстве СССР

14:35 17.02.2020 (обновлено: 15:02 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Арановский
Константин Арановский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Де-факто и де-юре Россия - правопреемница Советского Союза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова судьи Конституционного суда Константина Арановского.
Ранее член судейской коллегии предложил не считать Россию правопреемницей СССР, такое мнение он выразил в комментарии к постановлению по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.
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Кроме того, Арановский заявил, что реабилитация жертв репрессий – не возмещение вреда. Судья отметил, что восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и по милосердию, а также из-за веры в правду. Он предложил считать Россию государством , "непричастным к тоталитарным преступлениями ни "лично", ни в правопреемстве".

"Путать понятия недопустимо"

В Госдуме слова Арановского восприняли негативно. Так, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что путать правопреемство и политический режим недопустимо, так как это азбука юриспруденции.
"Очень странное заявление от человека, который занимает довольно серьёзное положение в системе государственной власти, и от юриста", - сказал он.
Депутат напомнил об историческом опыте Франции, где также происходило чередование политических режимов, однако там никто не говорит, что "Франция-республика" - не правопреемница "Франции-монархии".
"Можно по-разному оценивать политический режим, но к правопреемству это не имеет отношения", - добавил он.
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"Личное мнение судьи"

На слова Арановского отреагировали в Совфеде. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что судья выразил личное мнение.
"Оно не обладает юридической силой. Возможность изложения особого мнения является одной из гарантий независимости судьи КС", - напомнил сенатор.
По словам Клишаса, Арановский не считает возможным трактовать положение о России как правопреемнике СССР в смысле универсального (общего) правопреемства по широкому спектру прав и обязанностей.
"Поэтому речь в данном случае идет исключительно о дополнительной аргументации по делу, которую другие не разделяют", - подчеркнул глава комитета.
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Конституционный суд РФРоссия
Популярные комментарии
Вроде серьезный человек, а говорит несусветное Таким не место в КС...
17 февраля, 14:58
Vladimir Nikonov
6320001
этот судья не первй раз высказывает странные идеи, не понятно на какую страну он работает
17 февраля, 15:43
Елена Премудрая
2510000
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