Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T12:38+0300
https://ria.ru/20200217/1564867913.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада

12:38 17.02.2020
17743
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские вооруженные силы и советники поддерживают армию Сирии в ее усилиях по борьбе с терроризмом, Москва сожалеет об активизации боевиков из Идлиба, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Штатов положить конец поддержке Башара Асада со стороны России.
"Российские вооруженные силы, российские советники продолжают поддерживать вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в борьбе с террористами. И мы по-прежнему сожалеем, что эти террористы активизировали свою деятельность из Идлиба", - заявил Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
15 февраля, 21:06
"Мы сделаем это". Эрдоган предъявил армии Сирии ультиматум по Идлибу
Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, президент США в разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе. В релизе отмечено, что Трамп "выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта".
104103164
Обсудить 6
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Дональд ТрампБашар АсадДмитрий ПесковСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Не жалей. Уничтожь их из Сирии! Они и все, кто их поддерживает. Вы должны сделать это. Ничего больше.
17 февраля, 12:48
Barbie
1000001
Рекомендуем
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Кадр из сериала Заточенные кепки
Актер из "Острых козырьков" рассказал о съемках шестого сезона
Статуя Фемиды в суде
Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны
Мюнхенская конференция по безопасности
"Свидетели распада Запада". Чем запомнилась Мюнхенская конференция
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция направила в Идлиб 150 грузовиков с БТР и САУ, сообщили СМИ
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Черная дыра
Астрономы обнаружили странные движения газа в центре нашей галактики
Полицейские в Нью-Йорке
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
Лента новостейМолния