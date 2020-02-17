В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада

"Российские вооруженные силы, российские советники продолжают поддерживать вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в борьбе с террористами. И мы по-прежнему сожалеем, что эти террористы активизировали свою деятельность из Идлиба", - заявил Песков.

"Мы сделаем это". Эрдоган предъявил армии Сирии ультиматум по Идлибу

"Мы сделаем это". Эрдоган предъявил армии Сирии ультиматум по Идлибу

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, президент США в разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что РФ не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе. В релизе отмечено, что Трамп "выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта".