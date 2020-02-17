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Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
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РИА Новости

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

12:38 17.02.2020 (обновлено: 14:11 17.02.2020)
117630
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что, собственно, продолжатся контакты и белорусских коллег, и так далее, непосредственно с компаниями — поставщиками нефти. Собственно, главы государств решили, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, которые курируют вопросы двусторонней интеграции, они будут сейчас заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о готовности России продолжать диалог с Белоруссией по теме поставок энергоносителей.
Он отказался комментировать некоторые эмоциональные высказывания белорусского лидера.
"Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить", — добавил Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15 февраля, 01:52Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
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Дмитрий ПесковБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть этот истерик покупает всё по рыночным ценам. Хватит за счёт России поддерживать этого предателя и перевёртыша!
17 февраля, 12:41
Сергей Новиков
8376568653242
Как там ответил Лукашенко ответил на вопрос а зачем вам другая нефть... "Что бы каждый год 31 декабря не стоять на коленях перед ВВП"! Очень достойно сказано!
17 февраля, 12:51
PZPetr Zhukoff
123853742219
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