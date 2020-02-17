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Песков не стал раскрывать детали разговора Путина с Зеленским
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РИА Новости

Песков не стал раскрывать детали разговора Путина с Зеленским

12:36 17.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговора президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским, не рассказав, что ответил президент Украины на упрек в невыполнении минских соглашений.
Путин и Зеленский в пятницу обсудили по телефону различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.
"Мы не вправе придавать огласке детали телефонных разговоров", - сказал Песков журналистам.
Он также пояснил, с чем был связан прямой вопрос Путина, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.
"Что касается прямого вопроса, то он был обусловлен именно темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне нормандского формата в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже. Но в Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности минских договоренностей, о необходимости их выполнения. Вот вопрос был именно этим и обусловлен", - сказал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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