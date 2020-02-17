Песков не стал раскрывать детали разговора Путина с Зеленским

"Что касается прямого вопроса, то он был обусловлен именно темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне нормандского формата в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже. Но в Париже был принят достаточно понятный документ, где говорилось о безальтернативности минских договоренностей, о необходимости их выполнения. Вот вопрос был именно этим и обусловлен", - сказал Песков.