Путин проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, чей круг обязанностей был расширен в составе нового кабмина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Из открытого: президент примет вице-премьера Юрия Борисова. Вы знаете, что в составе нового кабинета был расширен круг обязанностей. К оборонке, к ВПК у него еще добавились и нефтяной сектор, энергетика. Поэтому там широкий круг вопросов планируется обсудить по сфере занятости вице-премьера", - рассказал Песков журналистам.