Путин проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым

"Из открытого: президент примет вице-премьера Юрия Борисова. Вы знаете, что в составе нового кабинета был расширен круг обязанностей. К оборонке, к ВПК у него еще добавились и нефтяной сектор, энергетика. Поэтому там широкий круг вопросов планируется обсудить по сфере занятости вице-премьера", - рассказал Песков журналистам.