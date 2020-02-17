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Путин не отправлял войска в Ливию
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РИА Новости

Путин не отправлял войска в Ливию

12:33 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий не отправлял российские войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал, заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова, отправлял ли Путин войска в Ливию. Поводом для вопроса стали похороны якобы российского военного в Оренбургской области, о которых сообщил ряд СМИ.
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"Нет, Владимир Путин - главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации - не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал", - сказал Песков журналистам.
В ответ на вопрос, как тогда объяснить наличие погибших, он ответил, что этого он не знает и что не может этого объяснить. "Никаких российских войск в Ливии нет", - заключил он.
20171024
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