Путин не отправлял войска в Ливию

Журналисты спросили у Пескова, отправлял ли Путин войска в Ливию. Поводом для вопроса стали похороны якобы российского военного в Оренбургской области, о которых сообщил ряд СМИ.

"Нет, Владимир Путин - главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации - не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счет не отдавал", - сказал Песков журналистам.

В ответ на вопрос, как тогда объяснить наличие погибших, он ответил, что этого он не знает и что не может этого объяснить. "Никаких российских войск в Ливии нет", - заключил он.