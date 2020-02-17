Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T12:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564867391.html
Патрушев не совершал визит в Оман в январе, заявил Песков
https://cdn25.img.ria.ru/images/148594/01/1485940173_0:315:2981:1992_1036x0_80_0_0_f993c294e690af75d3cba056c2569230.jpg
РИА Новости

Патрушев не совершал визит в Оман в январе, заявил Песков

12:31 17.02.2020
258
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не совершал визит в Оман в январе 2020 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в украинской программе-расследовании "Схема" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации.
Песков ранее в комментарии РИА Новости назвал соответствующие сообщения враньем. Позже, отвечая на вопрос журналистов о том, с чем может быть связано распространение такой дезинформации, Песков отметил, что "или преследуют какие-то провокационные цели, или жажда наживы".

"Нет, не был (Патрушев в Омане). Это абсолютно ложная информация", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
14 февраля, 11:35
Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
3160001
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваНиколай ПатрушевРоссияУкраинаПолитика
Рекомендуем
Владимир Путин
Путин не отправлял войска в Ливию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал раскрывать детали разговора Путина с Зеленским
Юрий Борисов
Путин проведет встречу с вице-премьером Юрием Борисовым
Посол: РПЦ прорабатывает визиты высокого уровня к юбилею в Корее
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор на встрече с папой римским Франциском в Ватикане
Глава ЕЕК озвучил тему следующего Форума памяти Холокоста
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле
Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
Малофеев: надеемся, законопроект о семейно-бытовом насилии исчезнет
Семена чиа и ягоды годжи
Православный фестиваль культуры здорового питания начался в Москве
Конституция Российской Федерации
В Театре Вахтангова оценили предложенные поправки в сфере культуры
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Следствие попросит суд арестовать напавшего на людей в храме в Москве
Андрей Клишас
Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Кормухин согласился участвовать в дебатах с Киркоровым
Режиссер Юрий Квятковский
Главным режиссером Росгосцирка стал Юрий Квятковский
Александр Михайлов
Генерал ФСБ не поверил сообщениям о "разведчиках ГРУ" в Ирландии
Туфельки великой княжны Марии Николаевны, фотография и визитная карточка, связанные семьей Николая II и императрицы Александры Федоровны, пополнили коллекцию музея-заповедника Царское Село
Царскосельский музей купил туфельки великой княжны Марии Николаевны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
Лента новостейМолния