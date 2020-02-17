Патрушев не совершал визит в Оман в январе, заявил Песков

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не совершал визит в Оман в январе 2020 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в украинской программе-расследовании "Схема" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск президент Украины Владимир Зеленский. Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации.
Песков ранее в комментарии РИА Новости назвал соответствующие сообщения враньем. Позже, отвечая на вопрос журналистов о том, с чем может быть связано распространение такой дезинформации, Песков отметил, что "или преследуют какие-то провокационные цели, или жажда наживы".
"Нет, не был (Патрушев в Омане). Это абсолютно ложная информация", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.
14 февраля, 11:35Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем