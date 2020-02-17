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Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите
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РИА Новости

Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите

12:31 17.02.2020 (обновлено: 13:03 17.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОсколок Челябинского метеорита
Осколок Челябинского метеорита
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Осколок Челябинского метеорита. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили неизвестную на Земле форму углерода во фрагментах метеорита, который упал в Челябинской области в 2013 году, сообщил РИА Новости доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра.
Он рассказал, что декан физического факультета Сергей Таскаев (сейчас ректор университета. — Прим. ред.), изучая образцы метеоритной пыли, заметил что-то блестящее.
"Сначала он подумал, что это алмаз, потому что шесть граней. Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном — оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл. Измерили положение атомов, плоскости межатомные, потом корейские специалисты на компьютере просчитали, что, действительно, возможно такое расположение атомов", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, у углерода может быть много модификаций, в том числе и такая. Это называется множественным двойниковым кристаллом, уточнил он, добавив, что сейчас ученые готовят публикации на эту тему.
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На Земле такой углерод еще не находили, и экспертам предстоит выяснить, как он возник, просчитывая разные варианты.
"Один вариант — что это возникло в космических условиях, ведь речь идет о процессе в миллиарды лет. Либо уже при полете в атмосфере Земли. И второй гипотезы придерживается и Сергей Таскаев", — отметил он.
По данным пресс-службы Челябинского госуниверситета, изучение фрагментов метеорита проводилось Сергеем Таскаевым совместно с коллегами из Технического университета Дармштадта (ФРГ) и Национального университета Кёнгпук (Республика Корея).
В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты было видно расширение и закручивание его дымного шлейфа, за этим последовал удар воздушной волны, похожий на звук сильного взрыва.
Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой — более 600 килограммов — подняли из одноименного озера. Сейчас он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие.
Виктор Гроховский
20 декабря 2019, 14:10
Минерал назвали именем профессора, исследовавшего челябинский метеорит
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Падение метеорита Челябинск (2013)Открытия - РИА НаукаЧелябинск
Популярные комментарии
"Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном" У нас нет ни микропинцета, ни рентгена? 😃 Повезли специально ни куда-нибудь, а в Германию...
17 февраля, 14:37
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2613444
Вообще нужно задуматься, к чему такой сброс информации, которая отодвигает важное на сегодня! Сегодня решается судьба целостности территории России и её суверенитета. Этот процесс отодвигают вбросов информации " потрепаться ни о чём". Смотрите Евгения Фёдорова.
17 февраля, 15:10
Work Email
2240317
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