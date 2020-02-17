Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите

ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили неизвестную на Земле форму углерода во фрагментах метеорита, который Ученые обнаружили неизвестную на Земле форму углерода во фрагментах метеорита, который упал в Челябинской области в 2013 году, сообщил РИА Новости доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра.

Он рассказал, что декан физического факультета Сергей Таскаев (сейчас ректор университета. — Прим. ред.), изучая образцы метеоритной пыли, заметил что-то блестящее.

"Сначала он подумал, что это алмаз, потому что шесть граней. Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном — оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл. Измерили положение атомов, плоскости межатомные, потом корейские специалисты на компьютере просчитали, что, действительно, возможно такое расположение атомов", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, у углерода может быть много модификаций, в том числе и такая. Это называется множественным двойниковым кристаллом, уточнил он, добавив, что сейчас ученые готовят публикации на эту тему.

На Земле такой углерод еще не находили, и экспертам предстоит выяснить, как он возник, просчитывая разные варианты.

"Один вариант — что это возникло в космических условиях, ведь речь идет о процессе в миллиарды лет. Либо уже при полете в атмосфере Земли. И второй гипотезы придерживается и Сергей Таскаев", — отметил он.

По данным пресс-службы Челябинского госуниверситета, изучение фрагментов метеорита проводилось Сергеем Таскаевым совместно с коллегами из Технического университета Дармштадта (ФРГ) и Национального университета Кёнгпук (Республика Корея).

В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты было видно расширение и закручивание его дымного шлейфа, за этим последовал удар воздушной волны, похожий на звук сильного взрыва.