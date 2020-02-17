Эксперт рассказал, как мошенники незаметно узнают номера телефонов

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Получить незаметно персональные данные россиян, в частности их контактную информацию, злоумышленники могут несколькими способами, в том числе через социальный фишинг или специальные сервисы с анализом цифровых идентификаторов, рассказал Получить незаметно персональные данные россиян, в частности их контактную информацию, злоумышленники могут несколькими способами, в том числе через социальный фишинг или специальные сервисы с анализом цифровых идентификаторов, рассказал РИА Новости директор РИЦ "СэйфНэт" НТИ, руководитель проекта ОСР АО "Технопарк Санкт-Петербурга" Денис Кувиков.

Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила о якобы новом способе кражи персональных данных пользователей. Так, с конца прошлого года у маркетологов, в основном риелторских компаний, все чаще использовалась технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После этого пользователям начинали звонить с предложениями о покупке.

По словам эксперта, злоумышленники используют для получения контактных данных россиян один из трех способов. Один из них — кликджекинг (обманная технология, основанная на размещении вызывающих какие-то действия невидимых элементов на сайте поверх видимых активных (кнопки, воспроизведение видео и так далее). "В результате пользователь, сам того не зная, совершает что-то, что не входило в его планы. Как это работает? Вы заходите на сайт, водите по нему курсором. А за вашим курсором незаметно летает невидимая ссылка авторизации в социальной сети. Рано или поздно вы щелкаете по ней (чтобы полистать сайт или закрыть страницу) и невидимая ссылка авторизует вас в соцсети", — указал Кувиков.

"Получив данные социального профиля, система подставляет к ним номер телефона и адрес электронной почты из API социальной сети или внешней базы данных. В настоящее время кликджекинг — запрещенная технология. Сайты, на которых она используется, автоматически блокируются поисковиками или понижаются в рейтинге", — отметил эксперт.

Еще один способ — соцфишинг. Это технология, которая развила кликджекинг на несколько ином уровне. "Соцфишинг работает в качестве формы обратной связи или чата на сайте. Вы заходите на интернет-сайт и на нем появляется чат. Чат перекидывает (редиректит) вас на страницу начала диалога в социальной сети. Затем специальный бот фиксирует ваш заход в чат и опознает вас по идентификационному номеру соцсети. После этого система, как и в кликджекинге, находит ваш номер телефона или email для связи", — рассказал он.

Помимо этого, популярностью у злоумышленников пользуются сервисы, созданные на основе анализа цифровых идентификаторов. Они используют сведения из файлов cookie в браузере пользователя.