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Эксперт рассказал, как мошенники незаметно узнают номера телефонов
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как мошенники незаметно узнают номера телефонов

12:29 17.02.2020 (обновлено: 17:28 17.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Получить незаметно персональные данные россиян, в частности их контактную информацию, злоумышленники могут несколькими способами, в том числе через социальный фишинг или специальные сервисы с анализом цифровых идентификаторов, рассказал РИА Новости директор РИЦ "СэйфНэт" НТИ, руководитель проекта ОСР АО "Технопарк Санкт-Петербурга" Денис Кувиков.
Ранее в понедельник газета "Известия" сообщила о якобы новом способе кражи персональных данных пользователей. Так, с конца прошлого года у маркетологов, в основном риелторских компаний, все чаще использовалась технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После этого пользователям начинали звонить с предложениями о покупке.
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По словам эксперта, злоумышленники используют для получения контактных данных россиян один из трех способов. Один из них — кликджекинг (обманная технология, основанная на размещении вызывающих какие-то действия невидимых элементов на сайте поверх видимых активных (кнопки, воспроизведение видео и так далее). "В результате пользователь, сам того не зная, совершает что-то, что не входило в его планы. Как это работает? Вы заходите на сайт, водите по нему курсором. А за вашим курсором незаметно летает невидимая ссылка авторизации в социальной сети. Рано или поздно вы щелкаете по ней (чтобы полистать сайт или закрыть страницу) и невидимая ссылка авторизует вас в соцсети", — указал Кувиков.

"Получив данные социального профиля, система подставляет к ним номер телефона и адрес электронной почты из API социальной сети или внешней базы данных. В настоящее время кликджекинг — запрещенная технология. Сайты, на которых она используется, автоматически блокируются поисковиками или понижаются в рейтинге", — отметил эксперт.

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Еще один способ — соцфишинг. Это технология, которая развила кликджекинг на несколько ином уровне. "Соцфишинг работает в качестве формы обратной связи или чата на сайте. Вы заходите на интернет-сайт и на нем появляется чат. Чат перекидывает (редиректит) вас на страницу начала диалога в социальной сети. Затем специальный бот фиксирует ваш заход в чат и опознает вас по идентификационному номеру соцсети. После этого система, как и в кликджекинге, находит ваш номер телефона или email для связи", — рассказал он.
Помимо этого, популярностью у злоумышленников пользуются сервисы, созданные на основе анализа цифровых идентификаторов. Они используют сведения из файлов cookie в браузере пользователя.
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"Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Они применяются для аутентификации пользователя, хранения его персональных данных, отслеживания сеанса и сбора статистики. Особенностью их является также то, что перехватить их не представляет никакого труда. Соответственно и технология идентификации работает примерно следующим образом: интернет-сайт перехватывает сookie-файлы посетителя, а затем пробует авторизоваться по ним в социальных сетях или на сервисах электронной почты. Если авторизация возможна, то у нас в руках оказываются контакты посетителя", — пояснил эксперт.

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РоссияТехнологииОбщество
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