Раненного в Приморье леопарда выпустили в карантинный вольер

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Раненного в Раненного в Приморье леопарда, которого самолетом доставили на лечение в Москву , поместили в карантинный вольер, где он будет находиться до операции, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".

"Леопард прекрасно перенес перелет, его выпустили в карантинный вольер на 30 дней. Потом по ситуации будет операция", - сказал Раков.

По его словам, зверь после перелёта вел себя естественно. "Вялости не было - пулей вылетел из клетки", - добавил он.

Руководство нацпарка надеется, что леопард вернется в Приморье. Лечение хищника проходит при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды".