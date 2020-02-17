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https://ria.ru/20200217/1564867122.html
Раненного в Приморье леопарда выпустили в карантинный вольер
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РИА Новости

Раненного в Приморье леопарда выпустили в карантинный вольер

12:27 17.02.2020 (обновлено: 13:13 17.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Раненного в Приморье леопарда, которого самолетом доставили на лечение в Москву, поместили в карантинный вольер, где он будет находиться до операции, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.
В марте 2019 года охотнадзор нашел в Приморье и отправил в центр реабилитации молодого леопарда. Зверя нашли в тяжелом состоянии, у него были старые раны - его сбил автомобиль. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, начал самостоятельно охотиться. Позже стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли. Было принято решение везти его в Москву, где при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка прооперировать. В воскресенье леопарда отправили в столицу самолетом "России".
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"Леопард прекрасно перенес перелет, его выпустили в карантинный вольер на 30 дней. Потом по ситуации будет операция", - сказал Раков.
По его словам, зверь после перелёта вел себя естественно. "Вялости не было - пулей вылетел из клетки", - добавил он.
Дальневосточный леопард
11 февраля, 05:00
В Приморье собака загнала на дерево редкого дальневосточного леопарда
Руководство нацпарка надеется, что леопард вернется в Приморье. Лечение хищника проходит при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды".
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В основном эти хищники обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке "Земля леопарда". В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Самолет спешит на помощь: отправка раненого леопарда в Москву
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

Ветеринарные врачи осматривают дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

Ветеринарный врач осматривает дальневосточного леопарда Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

Дальневосточный леопард Leo 131M Эльбрус в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

Сотрудники Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других животных во Владивостоке
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

Во время подготовки леопарда к транспортировке во Владивостоке. Хищник пострадал из-за столкновения с автомобилем
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

Сотрудники аэропорта во время транспортировки дальневосточного леопарда Leo 131M на борт самолета во Владивостоке
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

Самолет авиакомпании Россия, на котором доставят спасенного дальневосточного леопарда Leo 131M в Москву на лечение, в аэропорту Владивостока
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дальневосточного леопарда Эльбруса (Leo 131M), серьезно пострадавшего от укусов другого хищника, нашли весной 2019 года в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Зверя поместили в реабилитационный центр с колотыми ранами, переломом задней левой лапы и атрофией мышц.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

Врачи нашли у леопарда еще и старые травмы, характер которых говорил о том, что за несколько недель до схватки зверя сбил автомобиль.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В результате лечения леопард вышел из критического состояния и начал самостоятельно охотиться.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Позже стало известно, что Эльбрусу нужна операция из-за доброкачественной опухоли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ветеринары приняли решение везти его в Москву.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Зверя прооперируют при содействии специалистов Центра по разведению редких видов животных Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

В столицу пациента доставили на борту "Леолета" авиакомпании "Россия". Перед поездкой леопарда усыпили, провели медосмотр и поместили в транспортировочную клетку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

В погрузочном комплексе Шереметьево хищника встретили специалисты Московского зоопарка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Леопард уже пришел в сознание и чувствует себя нормально.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
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Самолет спешит на помощь: отправка раненого леопарда в Москву
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